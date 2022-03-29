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Португалія і Польща завоювали путівки на ЧС-2022

Фото: Бруну Фернандеш оформив дубль проти македонців (twitter.com/selecaoportugal)
Автор: Антон Федорців

Ще дві збірні від зони УЄФА здобули місця на чемпіонаті світу-2022. Квитки у Катар можуть бронювати національні команди Польщі та Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати поєдинків.

ЧС-2022, кваліфікація, плей-офф, фінал

Польща – Швеція – 2:0

Голи: Лєвандовскі, 49 (пенальті), Зєліньскі, 73

Португалія – Північна Македонія – 2:0

Голи: Фернандеш, 32, 65

Після рівного першого тайму в Хожуві польська збірна зробила заявку на перемогу на старті другої половини. На 49-й хвилині Роберт Лєвандовскі з одинадцяти метрів упевнено розвів м'яч і кіпера по різних кутах. Заспів капітана підтримав Пйотр Зєліньскі. Він обікрав оборонця на чужій половині, втік на побачення з Ольсеном і класно реалізував вихід віч-на-віч із воротарем.

Натомість португальці забили по м'ячу в кожному з таймів. Двічі в обіймах партнерів опинявся Бруну Фернандеш. На 32-й хвилині зірка МЮ зіграв у стінку з Роналду та пробив точно в кут з лінії штрафного майданчика. А після перерви асистентом Фернандеша став Жота. Він вирізав майстерну передачу з лівого флангу в швидкій атаці Португалії, а Бруну розкішно пробив в один дотик.

Останній, 13-й учасник Мундіалю від Європи повинен визначитися у червні. Збірна України поміряється силами з шотландцями, а переможець цієї дуелі зустрінеться з Уельсом.

До слова, ФІФА може не зважитися на виключення Росії зі своїх лав.

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