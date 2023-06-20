Португалия передаст Украине партию гаубиц и бронемашин M113

Португалия сегодня, 20 июня, объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут гаубицы и бронемашины M113.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Португалии .

"Португалия продолжает поддерживать Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страна передаст Украине 14 бронемашин M113 и комплект 105-мм гаубиц.

"Этот новый пакет военной техники присоединяется к 180 тонн боеприпасов и 5 закрытых машин медицинской поддержки, предоставленных в течение нескольких недель", - добавили в Министерстве.

Помощь от Португалии

Еще в марте Украина получила от Португалии танки Leopard 2A6. Речь идет о трех единицах.

Уже в апреле Португалия анонсировала поставки Украине пяти аварийно-спасательных и медицинских бронемашин.

Недавно стало известно, что португальский изготовитель беспилотников Tekever готов предоставить Украине некоторые из своих систем большой продолжительности полета для поддержки наземных и морских операций.