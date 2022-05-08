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Португалия передаст Украине 15 бронетранспортеров, - СМИ

Фото: Португалия передаст Украине 15 бронетранспортеров (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Португалии одобрило передачу Украине 15 бронетранспортеров M113A, купленных у США. Бронемашины, размещенные в Санта-Маргариде, попросил отправить Киеву Пентагон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nascer do SOL.

Источник издания в Министерстве обороны сообщил, что правительство Португалии отправит в Украину комплект из 15 гусеничных танков M113 американского производства в рамках поддержки военных усилий против российского вторжения.

Бронемашины были приобретены португальской армией из вторых рук в США по сниженным ценам во время сокращения североамериканского военного персонала, размещенного в Европе в 1990-х годах, в рамках разрядки, последовавшей за окончанием холодной войны с падением Берлинской стены (1989) и распадом Советского Союза (1991).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский попросил правительство Португалии передать танки "Леопард" и другую военную технику.

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