Португалия передаст Украине 15 бронетранспортеров, - СМИ

Правительство Португалии одобрило передачу Украине 15 бронетранспортеров M113A, купленных у США. Бронемашины, размещенные в Санта-Маргариде, попросил отправить Киеву Пентагон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nascer do SOL.
Источник издания в Министерстве обороны сообщил, что правительство Португалии отправит в Украину комплект из 15 гусеничных танков M113 американского производства в рамках поддержки военных усилий против российского вторжения.
Бронемашины были приобретены португальской армией из вторых рук в США по сниженным ценам во время сокращения североамериканского военного персонала, размещенного в Европе в 1990-х годах, в рамках разрядки, последовавшей за окончанием холодной войны с падением Берлинской стены (1989) и распадом Советского Союза (1991).
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский попросил правительство Португалии передать танки "Леопард" и другую военную технику.
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