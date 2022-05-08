RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Португалія передасть Україні 15 бронетранспортерів, - ЗМІ

Фото: Португалія передасть Україні 15 бронетранспортерів (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Португалії схвалив передачу Україні 15 бронетранспортерів M113A, куплених у США. Бронемашини, розміщені в Санта-Маргариді, попросив відправити Києву Пентагон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nascer do SOL.

Джерело видання в Міністерстві оборони повідомило, що уряд Португалії відправить в Україну комплект з 15 гусеничних танків M113 американського виробництва в рамках підтримки військових зусиль проти російського вторгнення.

Бронемашини були придбані португальською армією з других рук в США за зниженими цінами під час скорочення північноамериканського військового персоналу, розміщеного в Європі в 1990-х роках, в рамках розрядки, що послідувала за закінченням холодної війни з падінням Берлінської стіни (1989) і розпадом Радянського Союзу (1991).

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попросив уряд Португалії передати танки "Леопард" та іншу військову техніку.

Термінові та важливі повідомлення про ситуацію навколо України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПортугалияВійна Росії проти УкраїниДопомога Україні