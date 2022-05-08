Португалія передасть Україні 15 бронетранспортерів, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nascer do SOL .

Джерело видання в Міністерстві оборони повідомило, що уряд Португалії відправить в Україну комплект з 15 гусеничних танків M113 американського виробництва в рамках підтримки військових зусиль проти російського вторгнення.

Бронемашини були придбані португальською армією з других рук в США за зниженими цінами під час скорочення північноамериканського військового персоналу, розміщеного в Європі в 1990-х роках, в рамках розрядки, що послідувала за закінченням холодної війни з падінням Берлінської стіни (1989) і розпадом Радянського Союзу (1991).