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В Португалии объявлено чрезвычайное положение

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 09:49
В Португалии объявлено чрезвычайное положение
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Чрезвычайное положение дает правительству возможность действовать быстро и эффективно для борьбы с коронавирусом

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза объявил чрезвычайное положение в стране до 2 апреля для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, новые меры начнут действовать в четверг и продлятся до 2 апреля, после чего могут быть продлены. Такое решение дает правительству возможность действовать быстро и эффективно.

Правительство сможет ограничивать передвижение людей, временно прекращать право работников в жизненно важных секторах, таких как здравоохранение, гражданская защита, безопасность и защита, на забастовку и запрещать акции протеста и социальные или религиозные собрания.

"Введение чрезвычайного положения не означает прекращение демократии", - заявил премьер-министр Антониу Кошта.

На сегодня в Португалии зарегистрировано 642 новых случая заражения коронавирусом и два случая смерти.

Напомним, после того, как количество подтвержденных случаев коронавируса в Португалии возросло до 78, власти объявили ряд чрезвычайных мер для борьбы с вирусом. Чтобы избежать переполнения в помещениях, максимальная вместимость ресторанов была уменьшена на треть, а работа торговых центров и других общественных служб была ограничена.

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