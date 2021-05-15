Португалия открывает границы для туристов: кого будут пускать и при каких условиях

Португалия позволит туристические рейсы из стран ЕС с низким уровнем заражения и из Великобритании, а также из Лихтенштейна, Норвегии, Исландии и Швейцарии. Пассажиры должны иметь отрицательный тест на коронавирус по прибытии.
Об этом 15 мая заявило министерство внутренних дел Португалии, передает Reuters.
В заявлении отмечается, что запрет будет отменен для европейских стран, где менее 500 случаев заражения на 100 000 человек. Дата смягчения ограничения пока не уточняется.
Путешественникам придется показать доказательство отрицательного теста, сделанного за 72 часа до полета, а авиакомпании будут штрафовать от 500 евро до 2000 евро за каждого пассажира, который будет садиться на борт без отрицательного теста.
До сих пор Португалия разрешала только рейсы по рабочим, учебным потребностям, вопросам здоровья или по гуманитарным причинам, а также для посещения родственников.
Напомним, государственный секретарь Португалии по вопросам туризма Рита Маркес заявила, что в ее стране уже "все открыто". Маски на пляжах можно не носить. "Мы много работали над борьбой с пандемией, и, как я уже сказала, поэтому рестораны, кофейни, магазины, и все открыто с 1 мая", - сказала она.
Отметим, действие чрезвычайного положения в Португалии, введенного из-за распространения коронавируса, закончилось 30 апреля. Количество случаев COVID в стране резко снизилось, и правительство запланировало дальнейшее смягчение локдауна.
Еще в апреле Португалия начала вторую фазу смягчения локдауну. 5 апреля открылись летние террасы кафе и ресторанов, музеи, непродовольственные рынки и ярмарки, небольшие магазины, средние школы и спортзалы.