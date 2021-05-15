Португалія відкриває кордони для туристів: кого пускатимуть та за яких умов

Португалія дозволить туристичні рейси з країн ЄС із низьким рівнем зараження та з Великобританії, а також з Ліхтенштейну, Норвегії, Ісландії та Швейцарії. Пасажири повинні мати негативний тест на коронавірус після прибуття.

Про це 15 травня заявило міністерство внутрішніх справ Португалії, передає Reuters .

У заяві зазначається, що заборона буде скасована для європейських країн, де менш як 500 випадків зараження на 100 000 людей. Дата пом'якшення обмеження поки не уточнюється.

Мандрівникам доведеться показати доказ негативного тесту, зробленого за 72 години до польоту, а авіакомпанії штрафуватимуть від 500 євро до 2000 євро за кожного пасажира, який сідатиме на борт без негативного тесту.

До цього часу Португалія дозволяла лише рейси з робочих, навчальних потреб, питань здоров'я або з гуманітарних причин, а також для відвідування родичів.