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Португалия - Нидерланды: где смотреть матч

Новости » Спорт    09.06.2019 - 15:06
Португалия - Нидерланды: где смотреть матч
Фото: трофей Лиги наций на стадионе "Драгау" (uefa.com)

Где и когда начнется финал Лиги наций

Сборные Португалии и Нидерландов разыграют первый в истории титул чемпиона Лиги Наций УЕФА. По мнению букмекеров, фаворитами поединка является действующие чемпионы Европы. 

9 июня 21:45
Порту, стадион "Драгау"

 

В воскресенье, 9 июня, на стадионе Драгау в португальском городе Порту состоится финальный матч плей-офф раунда Лиги Наций между сборными Нидерландов и Англии.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Время начала матча - 21:35 по киевскому времени.

Напомним, испанская бригада судей во главе с Альберто Ундиано Мальенко обслужит финальную игру. Для 45-летнего главного судьи этот матч станет последним в карьере.

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