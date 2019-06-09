Португалія - Нідерланди: де дивитися матч

Фото: трофей Ліги націй на стадіоні "Драгау" (uefa.com)

Де і коли розпочнеться фінал Ліги націй

Збірні Португалії та Нідерландів розіграють перший в історії титул чемпіона Ліги Націй УЄФА. На думку букмекерів, фаворитами поєдинку є чинні чемпіони Європи.

9 червня 21:45

Порту, стадіон "Драгау"

У неділю, 9 червня, на стадіоні "Драга" у в португальському місті Порту відбудеться фінальний матч плей-оф раунду Ліги Націй між збірними Нідерландів і Англії.

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1" . Час початку матчу - 21:35 за київським часом.

Нагадаємо, іспанська бригада суддів на чолі з Альберто Ундіано Мальєнко обслужить фінальну гру. Для 45-річного головного судді цей матч стане останнім в кар'єрі.