Португалия - Нидерланды: прогноз букмекеров

Сборные Португалии и Нидерландов разыграют первый в истории титул чемпиона Лиги Наций УЕФА. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

9 июня 21:45

Порту, стадион "Драгау"

Букмекерские компания считют, что преимущество в матче будет за португальцами. На победу подопечных Фернанду Сантуша принимаются ставки с коэффициентом 2,42, на успех Нидерландов - 3,05. Ничейный результат оценили в 3,25.

Напомним, испанская бригада судей во главе с Альберто Ундиано Мальенко обслужит финальную игру. Для 45-летнего главного судьи этот матч станет последним в карьере.