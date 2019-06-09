Португалія - Нідерланди: прогноз букмекерів

Збірні Португалії та Нідерландів розіграють перший в історії титул чемпіона Ліги Націй УЄФА. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

9 червня 21:45

Порту, стадіон "Драгау"

Букмекерські компанія считют, що перевага у матчі буде за португальцями. На перемогу підопічних Фернанду Сантуша приймаються ставки з коефіцієнтом 2,42, на успіх Нідерландів - 3,05. Нічийний результат оцінили в $ 3,25.

Нагадаємо, іспанська бригада суддів на чолі з Альберто Ундіано Мальєнко обслужить фінальну гру. Для 45-річного головного судді цей матч стане останнім у кар'єрі.