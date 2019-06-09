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Португалия - Нидерланды: анонс матча

Новости » Спорт    09.06.2019 - 12:04
Португалия - Нидерланды: анонс матча
Фото: стадион '' Драгау "примет первый финал Лиги наций (twitter.com/EURO2020)

Готовимся к первому в истории финалу Лиги Наций УЕФА

Сборные Португалии и Нидерландов разыграют первый в истории титул чемпиона Лиги Наций УЕФА. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитами поединка является действующие чемпионы Европы. Матч рассудит испанская бригада арбитров.

9 июня 21:45
Порту, стадион "Драгау"

 

В решающий поединок дебютного розыгрыша турнира хозяев финальной стадии привел хет-трик Криштиану Роналду в поединке против Швейцарии со счетом 3:1. Днем позже во втором полуфинале голландцы в дополнительное время одержали волевую победу над Англией с таким же результатом.

До этого Португалия набрала по четыре очка в матчах с Италией и Польшей и выиграла группу за тур до финиша. Нидерланды забили Германии два гола в последние пять минут и зацепили ничью, благодаря чему обошли чемпионов мира французов.

Ориентировочные составы:

Португалия: Патрисиу; Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру; Вилльям Карвалью, Данилу, Фернандеш, Бернарду Силва; Роналду, Гедеш

Нидерланды: Силлессен; Думфрис, де Лихт, ван Дейк, Блинд; де Роон, Ф. де Йонг, Вейналдум; Промес, Депай, Бабел

Матчи под эгидой УЕФА на этой неделе начнутся с минуты молчания Впервые в турнирах УЕФА для сборных будет использована система видеоповторов
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