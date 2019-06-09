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Португалія - Нідерланди: анонс матчу

Новини » Спорт    09.06.2019 - 12:04
Португалія - Нідерланди: анонс матчу
Фото: стадіон ''Драгау" прийме перший фінал Ліги націй (twitter.com/EURO2020)

Готуємося до першого в історії фіналу Ліги Націй УЄФА

Збірні Португалії та Нідерландів розіграють перший в історії титул чемпіона Ліги Націй УЄФА. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитами поєдинку є чинні чемпіони Європи. Матч розсудить іспанська бригада арбітрів.

9 червня 21:45
Порту, стадіон "Драгау"

 

У вирішальний поєдинок дебютного розіграшу турніру господарів фінальної стадії привів хет-трик Кріштіану Роналду в поєдинку проти Швейцарії з рахунком 3:1. Днем пізніше в другому півфіналі голландці в додатковий час здобули вольову перемогу над Англією з таким же результатом.

До цього Португалія набрала по чотири очки в матчах з Італією та Польщею і виграла групу за тур до фінішу. Нідерланди забили Німеччини два голи в останні п'ять хвилин і зачепили нічию, завдяки чому обійшли чемпіонів світу французів.

Орієнтовні склади:

Португалія: Патрісіу; Семеду, Фонте, Діаш, Геррейро; Вільям Карвалью, Данилу, Фернандеш, Бернарду Сілва; Роналду, Гедеш

Нідерланди: Сіллессен; Думфріс, де Ліхт, ван Дейк, Блінд; де Роон, Ф. де Йонг, Вейналдум; Промес, Депа, Бабел

Матчі під егідою УЄФА цього тижня почнуться з хвилини мовчання Вперше в турнірах УЄФА для збірних буде використана система відеоповторів
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