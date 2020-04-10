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Португалия намерена продлить действие чрезвычайного положения

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 18:34
Португалия намерена продлить действие чрезвычайного положения
Фото: Марселу Ребелу ди Соуза (facebook com jornalnegocios)

Режим чрезвычайного положения планируют продлить до 1 мая

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил о намерении просить парламент о продлении действия режима чрезвычайного положения, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTP.

По словам ди Соуза, на следующей неделе он обратится к португальскому парламенту с официальным предложением о продлении действия чрезвычайного положения до 1 мая 2020 года. Действие режима ЧП должно закончиться 17 апреля.

"Нам нужно быть очень сосредоточенными на битве, которую мы пока не выиграли", - подчеркнул он.

Продление действия чрезвычайного положения также поддерживает премьер-министр Антониу Кошта. Глава португальского правительства заявил, что чрезвычайно важно оставаться дома на время празднования католической Пасхи, которая наступит 12 апреля, чтобы не распространять коронавирус.

Кроме того, на время празднования пасхальных праздников в Португалии для коммерческих рейсов закрыты все аэропорты и запрещено внутренние авиаперелеты.

Напомним, что чрезвычайное положение в Португалии было объявлено 19 марта. Изначально режим чрезвычайного положения был введен до 2 апреля, но затем его продлили.

Также сообщалось, что Италия планирует продлить действие карантинных мероприятий из-за коронавируса до 3 мая. В ближайшие дни итальянское правительство примет соответствующий указ. Ожидается, что правительство ослабит карантин в Италии.

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