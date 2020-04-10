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Португалія має намір продовжити дію надзвичайного стану

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 18:34
Португалія має намір продовжити дію надзвичайного стану
Фото: Марселу Ребелу ді Соуза (facebook com jornalnegocios)

Режим надзвичайного стану планують продовжити до 1 травня

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза заявив про намір просити парламент про продовження дії режиму надзвичайного стану, введеного через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTP.

За словами ді Соуза, наступного тижня він звернеться до португальського парламенту з офіційною пропозицією щодо продовження дії надзвичайного стану до 1 травня 2020 року. Дія режиму НС має закінчитися 17 квітня.

"Нам потрібно бути дуже зосередженими на битві, яку ми поки не виграли", - наголосив він.

Продовження дії надзвичайного стану також підтримує прем'єр-міністр Антоніу Кошта. Глава португальського уряду заявив, що надзвичайно важливо залишатися вдома на час святкування католицького Великодня, який настане 12 квітня, щоб не поширювати коронавірус.

Крім того, на час святкування великодніх свят в Португалії для комерційних рейсів закрито всі аеропорти та заборонено внутрішні авіаперельоти.

Нагадаємо, що надзвичайний стан в Португалії було оголошено 19 березня. Спочатку режим надзвичайного стану було введено до 2 квітня, але потім його продовжили.

Також повідомлялося, що Італія планує продовжити дію карантинних заходів через коронавірус до 3 травня. Найближчими днями італійський уряд ухвалить відповідний указ. Очікується, що уряд послабить карантин в Італії.

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