Португалия изменила закон, позволивший Абрамовичу получить гражданство

Португалия ужесточила закон о предоставлении гражданства потомкам сефардских евреев и который позволил российскому олигарху Роману Абрамовичу стать гражданином. Но изменения не будут иметь обратной силы, заявил министр иностранных дел Аугусту Сантос Силва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В прошлом году миллиардер получил португальское гражданство на основании закона 2015 года, который предлагает натурализацию потомкам сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова во время средневековой инквизиции.

Министр иностранных дел Аугусту Сантос Силва заявил, что введено новое требование к заявителям продемонстрировать "эффективную связь с Португалией", хотя при обсуждении изменений он не упомянул ни одного человека.

Абрамович был среди нескольких российских миллиардеров, внесенных в черный список Европейского союза, составленный после вторжения России в Украину. На прошлой неделе он был внесен в британский санкционный список.

Сантос Силва сказал, что Португалия применит санкции ЕС против Абрамовича, но не может запретить ему въезд в страну, потому что он является ее гражданином.

Поправки к закону о гражданстве уже были одобрены президентом Марсело Ребелу де Соуза и вскоре вступят в силу, сообщил министр на брифинге для иностранных журналистов, не назвав дату вступления в силу.

Португальская газета Publico сообщила, что в соответствии с новыми правилами заявители должны будут предоставить дополнительные документы, подтверждающие связь с Португалией, такие как наследование собственности на португальской территории или подтверждение посещения страны.

Сантос Силва сказал, что закон был "щедрым и справедливым" и был принят для потомков евреев, которые подвергались преследованиям в регионе или были изгнаны, хотя он сказал, что необходимы улучшения.

Расследование о предоставлении Абрамовичу гражданства было возбуждено в январе португальской прокуратурой, и в зависимости от его результатов его могут лишить гражданства.

Представитель Абрамовича неоднократно отрицал какие-либо правонарушения.

Раввин, ответственный за выдачу документа, необходимого для получения гражданства, был арестован на прошлой неделе по подозрению в отмывании денег, коррупции, мошенничестве и фальсификации документов в процессе.