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Португалия готова обучать украинских военных, но не предоставлять вооружение, - Минобороны

Фото: министр обороны Португалии Элена Каррейрас (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Португалия готова обучать украинских солдат, но отправка дополнительного военного обеспечения не рассматривается.

Об этом заявила министр обороны Португалии Элена Каррейрас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"На данный момент отправка большего количества военных материалов не стоит на повестке дня", - сказала Каррейрас, указав на "ряд вспомогательных средств", которые предоставила Португалия.

Она уточнила, что речь идет об обучении украинских военных в Португалии, например, маневрированию на танках Leopard.

"Мы уже провели оценку того, какой тип обучения мы можем предложить", - сказала она.

При этом Каррейрас добавила, что от украинских властей пока не поступало конкретного запроса на вооружение, не исключив, что такая необходимость может возникнуть.

"Если это будет решение Украины - а мы всегда работаем в этом направлении, то есть реагируем в соответствии с потребностями Украины - этот тренинг может быть предоставлен прямо сейчас", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Португалия предоставит Украине 250 млн евро финансовой помощи.

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