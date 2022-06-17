Португалия готова обучать украинских военных, но не предоставлять вооружение, - Минобороны

"На данный момент отправка большего количества военных материалов не стоит на повестке дня", - сказала Каррейрас, указав на "ряд вспомогательных средств", которые предоставила Португалия.

Она уточнила, что речь идет об обучении украинских военных в Португалии, например, маневрированию на танках Leopard.

"Мы уже провели оценку того, какой тип обучения мы можем предложить", - сказала она.

При этом Каррейрас добавила, что от украинских властей пока не поступало конкретного запроса на вооружение, не исключив, что такая необходимость может возникнуть.

"Если это будет решение Украины - а мы всегда работаем в этом направлении, то есть реагируем в соответствии с потребностями Украины - этот тренинг может быть предоставлен прямо сейчас", - сказала она.