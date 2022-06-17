Португалія готова навчати українських військових, але не надавати озброєння, - Міноборони

"На даний момент відправка більшої кількості військових матеріалів не стоїть на порядку денному", - сказала Каррейрас, вказавши на" ряд допоміжних засобів", які надала Португалія.

Вона уточнила, що мова йде про навчання українських військових в Португалії, наприклад, маневруванню на танках Leopard.

"Ми вже провели оцінку того, який тип навчання ми можемо запропонувати", - сказала вона.

При цьому Каррейрас додала, що від української влади поки не надходило конкретного запиту на озброєння, не виключивши, що така необхідність може виникнути.

"Якщо це буде рішення України - а ми завжди працюємо в цьому напрямку, тобто реагуємо відповідно до потреб України - цей тренінг може бути наданий прямо зараз", - сказала вона.