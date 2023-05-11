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Португалія добивається зміни дати виборів в Європарламент

Фото: Португалія хоче змінити дату виборів в Європарламент (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Португалія намагається добитися від Європейського Союзу зміни дати виборів до Європарламенту, що заплановані на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що ЄС планує провести вибори з 6 по 9 червня. Але за словами державного секретаря Португалії з питань Європи Тіагу Антунеша, 10 червня в країні відзначають День Португалії, якому передують кілька вихідних.

"Це було б жахливо з погляду участі у виборах, і ризик утримання від голосування зросте до небес. Ми намагаємося створити коаліцію з інших країн-членів ЄС, щоб заручитися підтримкою альтернативної дати", - сказав він.

Португалія пропонує перенести дату виборів на травень, однак неназваний дипломат ЄС повідомив виданню, що дати вже майже узгоджені і будуть незабаром офіційно проголошені.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою парламенту Португалії Аугушту Сантушем Сілвою. На ній обговорили взаємодію на шляху інтеграції України в Європейський союз та НАТО та першочергові потреби українських захисників.

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