Португалія добивається зміни дати виборів в Європарламент

Португалія намагається добитися від Європейського Союзу зміни дати виборів до Європарламенту, що заплановані на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання зазначає, що ЄС планує провести вибори з 6 по 9 червня. Але за словами державного секретаря Португалії з питань Європи Тіагу Антунеша, 10 червня в країні відзначають День Португалії, якому передують кілька вихідних.

"Це було б жахливо з погляду участі у виборах, і ризик утримання від голосування зросте до небес. Ми намагаємося створити коаліцію з інших країн-членів ЄС, щоб заручитися підтримкою альтернативної дати", - сказав він.

Португалія пропонує перенести дату виборів на травень, однак неназваний дипломат ЄС повідомив виданню, що дати вже майже узгоджені і будуть незабаром офіційно проголошені.