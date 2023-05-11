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Португалия добивается изменения даты выборов в Европарламент

Фото: Португалия хочет изменить дату выборов в Европарламент (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Португалия пытается добиться от Европейского Союза изменения даты выборов в Европарламент, запланированных на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что ЕС планирует провести выборы с 6 по 9 июня. Но по словам государственного секретаря Португалии по Европе Тиагу Антунеша, 10 июня в стране отмечают День Португалии, которому предшествуют несколько выходных.

"Это было бы ужасно с точки зрения участия в выборах, и риск воздержания от голосования вырастет до небес. Мы пытаемся создать коалицию из других стран-членов ЕС, чтобы заручиться поддержкой альтернативной даты", – сказал он.

Португалия предлагает перенести дату выборов на май, однако неназванный дипломат ЕС сообщил, что даты уже почти согласованы и будут вскоре официально провозглашены.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. На ней обсудили взаимодействие по пути интеграции Украины в Европейский союз и НАТО и первоочередные потребности украинских защитников.

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ЕвропарламентПортугалия