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Зеленський зустрівся з головою парламенту Португалії та обговорив потреби ЗСУ

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 18:58
Зеленський зустрівся з головою парламенту Португалії та обговорив потреби ЗСУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 2 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою парламенту Португалії Аугушту Сантушем Сілвою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Facebook.

"Обговорили взаємодію на шляху інтеграції України в Європейський союз та НАТО, першочергові потреби українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Зеленський сказав, що початок переговорів про вступ до ЄС до кінця цього року стане потужним стимулом для українського суспільства та українських захисників, які вже понад 14 місяців стримують агресора.

"Сподіваємося, що уряд і парламент Португалії зможуть ухвалити необхідні рішення для посилення спроможностей українських захисників на передовій", - сказав президент.

Також Зеленський подякував Португалії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення, а також суспільству Португалії, яке завдяки діям уряду й парламенту було об’єднане в підтримці нашої країни та людей. За його словами, це дуже важливий сигнал віри в Україну.

Нагадаємо, що Португалія передасть Україні п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин.

Україна отримала від Португалії танки Leopard 2A6. Мова йде про три одиниці.

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