В Португалии суд заблокировал легализацию эвтаназии

Конституционный суд признал инициативу проведения эвтаназии незаконной, поскольку она противоречит конституционным принципам о "неприкосновенности человеческой жизни".

Известно, что в конце января этого года инициатива проведения эвтаназии в стране была одобрена, но президент республики Марселу Ребелу ди Соуза решил направить законопроект на рассмотрение в Конституционный суд.

В инициативе подразумевалось, что запросить эвтаназию может совершеннолетний гражданин Португалии или лицо, имеющее вид на жительство в стране. Запрос может быть сделан пациентом с терминальной стадией заболевания или страдающим от непереносимых болей.