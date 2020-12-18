Испания предварительно одобрила легализацию эвтаназии

Фото: Конгресс депутатов Испании (congreso.es)

Нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект о легализации эвтаназии. Правом на добровольный уход из жизни хотят наделить смертельно больных пациентов и людей с неизлечимыми болезнями.

Об этом сообщает Euronews.

Согласно законопроекту, затраты на эвтаназию будет брать на себя государственная система здравоохранения Испании. А пациент должен минимум четыре раза подтвердить свое желание с момента подачи заявления. При этом он в любой момент сможет отозвать запрос или попросить об отсрочке.

Также сообщается, что правом на эвтаназию сможет воспользоваться совершеннолетний гражданин Испании или имеющий вид на жительство.

Издание отмечает, что закон продвигают социалисты, в то время как консерваторы и крайне-правые выступают за паллиативную помощь. Далее документ поступит на обсуждение в сенат - верхнюю палату парламента.

Напомним, ранее на референдуме в Новой Зеландии поддержали легализацию эвтаназии. В этой стране она будет разрешена неизлечимо больным, живущим с болезнью не менее шести месяцев. Эвтаназию должны одобрить минимум два врача.

До этого сообщалось, что в Нидерландах планируют легализовать детскую эвтаназию.