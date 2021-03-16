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У Португалії суд заблокував легалізацію евтаназії

Автор: РБК-Україна

У Португалії проведення евтаназії визнали таким, що суперечить конституції. Таке рішення ухвалив Конституційний суд країни.

Про це повідомляє газета Expresso.

Конситуционный суд визнав ініціативу проведення евтаназії незаконним, оскільки вона суперечить конституційним принципам про "недоторканності людського життя".

Відомо, що наприкінці січня цього року ініціатива проведення евтаназії в країні була схвалена, але президент республіки Марселу Ребелу ді Соуза вирішив направити законопроект на розгляд у Конституційний суд.

У ініціативою йшлося про те, що запросити евтаназію може повнолітній громадянин Португалії або особа, що має вигляд на проживання в країні. Запит може бути зроблений пацієнтом з термінальною стадією захворювання або страждають від нестерпних болів.

Нагадаємо, що в січні у Португалії офіційно легалізували евтаназію. За таку ініціативу проголосував Парламент країни.

Раніше ми повідомляли, що Іспанія попередньо схвалила легалізацію евтаназії. Право на добровільний відхід з життя хочуть наділити смертельно хворих пацієнтів і людей з невиліковними хворобами.

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Новини України эвтаназия
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