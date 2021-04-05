В Португалии смягчили карантин: открылись летние террасы кафе и школы

Португалия начала вторую фазу смягчения локдауна. 5 апреля открылись летние террасы кафе и ресторанов, музеи, непродовольственные рынки и ярмарки, небольшие магазины, средние школы и спортзалы.

Об этом сообщает Reuters.

Если ситуация будет продолжать улучшаться, через две недели откроются кинотеатры, торговые центры, помещения ресторанов и другие предприятия, не связанные с критической инфраструктурой. За время пандемии в Португалии зафиксировали 823 355 случаев и 16 879 смертей от коронавируса, но в последнее время уровень инфицированности замедлился.