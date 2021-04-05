UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Португалии смягчили карантин: открылись летние террасы кафе и школы

Автор: Андрей Василюк

Португалия начала вторую фазу смягчения локдауна. 5 апреля открылись летние террасы кафе и ресторанов, музеи, непродовольственные рынки и ярмарки, небольшие магазины, средние школы и спортзалы.

Об этом сообщает Reuters.

Если ситуация будет продолжать улучшаться, через две недели откроются кинотеатры, торговые центры, помещения ресторанов и другие предприятия, не связанные с критической инфраструктурой.

За время пандемии в Португалии зафиксировали 823 355 случаев и 16 879 смертей от коронавируса, но в последнее время уровень инфицированности замедлился.

Напомним, 4 апреля Португалия продлила ограничения на путешествия сухопутным и морским транспортом в Испании, которые должны были закончиться в эти выходные. Ограничения продлили до 15 апреля для сдерживания распространения COVID-19.

При этом меры не мешают гражданам или жителям Португалии въезжать в страну. Также освобождаются от ограничений сезонные работники, транспортные средства, перевозящие важные продуктовые товары, и аварийные транспортные средства.

4 апреля Греция также сообщила о продолжении ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля. Количество новых случаев COVID-19 в стране продолжает расти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПортугалияКоронавирус
Читайте также
Украина ожидает до конца апреля получить корейскую вакцину. Ею заменят Covishield
В центре Сум "перекроют движение" людям без масок
В Молдове журналистов включили во второй этап вакцинации от COVID
Прогноз погоды