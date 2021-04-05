У Португалії пом'якшили карантин: відкрилися літні тераси кафе та школи

Португалія розпочала другу фазу пом'якшення локдауну. 5 квітня відкрилися літні тераси кафе та ресторанів, музеї, непродовольчі ринки та ярмарки, невеликі магазини, середні школи та спортзали.

Про це повідомляє Reuters.

Якщо ситуація продовжуватиме покращуватися, через два тижні відкриються кінотеатри, торговельні центри, приміщення ресторанів та інші підприємства, не пов'язані із критичною інфраструктурою. За час пандемії в Португалії зафіксували 823 355 випадків та 16 879 смертей від коронавірусу, але останнім часом рівень інфікованості сповільнився.