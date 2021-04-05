У Португалії пом'якшили карантин: відкрилися літні тераси кафе та школи

Португалія розпочала другу фазу пом'якшення локдауну. 5 квітня відкрилися літні тераси кафе та ресторанів, музеї, непродовольчі ринки та ярмарки, невеликі магазини, середні школи та спортзали.
Про це повідомляє Reuters.
Якщо ситуація продовжуватиме покращуватися, через два тижні відкриються кінотеатри, торговельні центри, приміщення ресторанів та інші підприємства, не пов'язані із критичною інфраструктурою.
За час пандемії в Португалії зафіксували 823 355 випадків та 16 879 смертей від коронавірусу, але останнім часом рівень інфікованості сповільнився.
Нагадаємо, 4 квітня Португалія продовжила обмеження на подорожі сухопутним та морським транспортом до Іспанії, які мали закінчитися цими вихідними. Обмеження продовжили до 15 квітня для стримування поширення COVID-19.
При цьому заходи не заважають громадянам або жителям Португалії в'їжджати в країну.Також звільняються від обмежень сезонні працівники, транспортні засоби, що перевозять важливі продуктові товари, та аварійні транспортні засоби.
4 квітня Греція також повідомила про продовження обмеження на внутрішні рейси до 12 квітня, а на міжнародні - до 19 квітня. Кількість нових випадків COVID-19 в країні продовжує зростати.