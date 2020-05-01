В Португалии со следующей недели откроют маленькие магазины и парикмахерские

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство будет ослаблять ограничения постепенно

Правительство Португалии приняло план ослабления карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Согласно плану правительства, уже с 4 мая в Португалии будет позволена работа небольших магазинов, парикмахерских, салонов красоты, автосалонов и магазинов. Однако будут открываться только магазины площадью менее 200 квадратных метров.

Кроме того, постепенно планируют открыть и другие предприятия. Так, во второй половине мая, если число новых случаев коронавируса будет уменьшаться, будет позволена работа магазинов площадью более 400 квадратных метров, а также яслей, классов старшей школы, кофеен и ресторанов.

В начале июня правительство может восстановить работу торговых центров, дошкольных учреждений и гимназий, кинотеатров и баров. Возможно возобновление футбольных матчей в высшей лиге.

Отмечается, что все предприятия должны соблюдать противоэпидемические ограничения относительно количества посетителей, а также обязательного барьера между персоналом и клиентами. Масочный режим в общественном транспорте и предприятиях сохраняется.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 мая в Португалии было отменено действие чрезвычайного положения. Президент Марсело Ребело де Соуза заявил, что восстановление экономики будет медленным и постепенным процессом.

Как писало РБК-Украина, чрезвычайное положение в Португалии было объявлено 19 марта. Сначала оно было введено до 2 апреля, но затем действие чрезвычайного положения продлили.