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У Португалії з наступного тижня відкриють маленькі магазини та перукарні

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 17:36
У Португалії з наступного тижня відкриють маленькі магазини та перукарні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд буде послаблювати обмеження поступово

Уряд Португалії ухвалив план послаблення карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згідно з планом уряду, вже з 4 травня в Португалії буде дозволено роботу невеликих магазинів, перукарень, салонів краси, автосалонів та книгарень. Однак відкриватимуться лише магазини площею менш ніж 200 квадратних метрів.

Крім того, поступово планують відкрити й інші підприємства. Так, у другій половині травня, якщо кількість нових випадків коронавірусу буде зменшуватися, буде дозволено роботу магазинів площею понад 400 квадратних метрів, а також ясел, класів старшої школи, кав'ярень та ресторанів.

На початку червня уряд може відновити роботу торгових центрів, дошкільних закладів та гімназій, кінотеатрів та барів. Можливе відновлення футбольних матчів у вищій лізі.

Зазначається, що всі підприємства повинні дотримуватися протиепідемічних обмежень щодо кількості відвідувачів, а також обов'язкового бар'єру між персоналом та клієнтами. Масковий режим у громадському транспорті та підприємствах також зберігається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 травня у Португалії було скасовано дію надзвичайного стану. Президент Марсело Ребело де Соуза заявив, що відновлення економіки буде повільним і поступовим процесом.

Як писало РБК-Україна, надзвичайний стан у Португалії було оголошено 19 березня. Спочатку він був введений до 2 квітня, але потім дію надзвичайного стану продовжили.

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