У Португалії відбулися зіткнення між "жовтими жилетами" та поліцією

Фото: протести в Лісабоні (rtp.pt)

Активісти вимагають від уряду припинення корупції

У п'ятницю, 21 грудня, кілька сотень активістів з організації "жовтих жилетів" вийшли на акцію протесту на вулиці Лісабона (Португалія). Про це повідомляє РБК-Украина, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що на центральній площі в Лісабоні між активістами та поліцією сталися сутички.

"Причина, з якої я приєдналась до цього протесту сьогодні, полягає в тому, що це дійсно голос народу. Рух не пов'язаний ні з якою політичною партією, і ми просто хочемо сказати уряду, що ми втомилися від корупції, ми втомилися від податків, ми втомилися платити за підтримку політичного класу", - сказала одна з активісток.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив, що в ході акцій протесту "жовтих жилетів" загинула дев'ята людина. Активіст був збитий вантажівкою. Він був місцевим лідером руху "жовтих жилетів" у місті Ажен.

Зазначимо, у Франції в суботу, 15 грудня, поновилися антиурядові протести з участю руху "жовтих жилетів". Тоді повідомлялося, що в ході акцій до вечора в Парижі і передмістях було затримано 136 осіб, 96 з них - були поміщені під варту.

На акцію у Парижі в суботу вийшли кілька тисяч людей, по всій країні протестують 33,5 тисячі чоловік, тиждень тому у той же час повідомлялося про набагато більше затримань - понад 500. За інформацією видання у деяких місцях сталися сутички активістів з правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ.