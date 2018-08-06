У Португалії сталась пожежа у курортному регіоні, постраждали 44 людини

Полум'я вночі дісталось до околиць містечка Моншіке за в 250 км на південь від Лісабона

У Португалії сталась пожежа у курортному регіоні Алгарві, внаслідок якої постраждали щонайменше 44 людини. Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначається, полум'я вночі дісталось до околиць містечка Моншіке за в 250 км на південь від Лісабона. Агентство цивільного захисту заявило про 44 людини, які постраждали через пожежу.

Влада заявила, що понад 1000 пожежників та 327 транспортних засобів і 7 літаків залучили до боротьби з вогнем, який через вітер швидко поширився на сухі соснові та евкаліптові ліси у майже недоступному гірському хребті неподалік знаменитих пляжів курортного регіону Алгарві.

Фото: пожежа у Португалії

Шлейфи чорного диму виднілися на пляжах, популярних серед європейських туристів.

Раніше повідомлялось, що у Португалії 4 серпня стало найспекотнішим днем за 18 років.

Додамо, що сьогодні, 6 серпня, у Швеції горів острів, жителів евакуювали. Пожежа почалася через сигнальний постріл із човна неподалік від острова.