В Португалии поезд столкнулся с машиной, есть погибший и десятки пострадавших

В центральном регионе Португалии произошло столкновение скоростного пассажирского поезда и машины технического обслуживания. Предварительно, в результате столкновения погиб один человек.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Местный телеканал SIC заявил о почти 50 пострадавших в результате аварии и одну жертву.

Однако в окружном командовании операций по оказанию помощи в Коимбре, что недалеко от места, где произошло столкновение, рассказали, что есть "несколько раненых", но информацию о погибших не подтвердили.

По словам пресс-секретаря спасателей, на месте происшествия находились аварийные службы, в том числе пожарные.

Напомним, в Чехии столкнулись два поезда, в результате чего пострадали десятки людей; пассажирский поезд сошел с рельсов и столкнулся с грузовым, который двигался навстречу.

Неделей ранее в Чехии столкнулись два пассажирских поезда, в результате аварии погибли 2 человека и около 30 получили ранения.