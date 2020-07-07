ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Чехии столкнулись два поезда, есть погибшие и десятки раненых

Вторник 07 июля 2020 обновлено 18:27
В Чехии столкнулись два поезда, есть погибшие и десятки раненых
Фото: сошедший с рельс поезд (twitter.com/PolicieCZ)
Автор: Роман Калиниченко

Некоторые пассажиры получили тяжелые травмы

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Известно как минимум о двух погибших и около 30 раненых.

Об этом сообщило чешское издание CT24.

Инцидент произошел между городками Пернинк и Нове-Гамры около 15:00 по местному времени (14:00 по Киеву). Один поезд направлялся в Карловые Вары из немецкого Йохангеоргенштадта, второй ехал по той же линии в обратном направлении.

В результате лобового столкновения около 30 людей получили ранения. Данные о погибших разнятся. На данный момент известно о двух жертвах аварии.

"Общее количество раненых пока не может быть определено, возможно, от 20 до 30 человек. Некоторые травмы очень серьезные", - сказал представитель спасателей Радек Хес.

Тяжело раненых отвозят в больницу вертолетами. В больнице Карловых Вар объявили о первой степени массовой травмированности. Такие меры вводятся в случае чрезвычайной ситуации, когда ожидается много пострадавших.

Напомним, в июне инцидент с поездом случился на железнодорожном переезде вблизи Праги. Поезд столкнулся с автобусом, пострадали десять человек.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины Чехиястолкновение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь