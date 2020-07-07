В Чехии столкнулись два поезда, есть погибшие и десятки раненых

Фото: сошедший с рельс поезд (twitter.com/PolicieCZ)

Некоторые пассажиры получили тяжелые травмы

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Известно как минимум о двух погибших и около 30 раненых.

Об этом сообщило чешское издание CT24.

Инцидент произошел между городками Пернинк и Нове-Гамры около 15:00 по местному времени (14:00 по Киеву). Один поезд направлялся в Карловые Вары из немецкого Йохангеоргенштадта, второй ехал по той же линии в обратном направлении.

В результате лобового столкновения около 30 людей получили ранения. Данные о погибших разнятся. На данный момент известно о двух жертвах аварии.

"Общее количество раненых пока не может быть определено, возможно, от 20 до 30 человек. Некоторые травмы очень серьезные", - сказал представитель спасателей Радек Хес.

Тяжело раненых отвозят в больницу вертолетами. В больнице Карловых Вар объявили о первой степени массовой травмированности. Такие меры вводятся в случае чрезвычайной ситуации, когда ожидается много пострадавших.

Mluvčí krajských záchranářů Hes potvrdil v ČT dvě úmrtí po čelní srážce dvou osobních vlaků na Karlovarsku a větší množství zraněných. pic.twitter.com/0iOWICtjwJ — CT24zive (@CT24zive) July 7, 2020

Напомним, в июне инцидент с поездом случился на железнодорожном переезде вблизи Праги. Поезд столкнулся с автобусом, пострадали десять человек.