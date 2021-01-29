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В Португалии официально легализовали эвтаназию

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 29 января, парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии в стране. Португалия станет седьмой в мире, где неизлечимо больные пациенты могут обращаться за помощью к врачу, чтобы положить конец своей жизни.

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Об этом сообщает Reuters.

психически здоровым пациентам старше 18 лет, которые страдают от неизлечимой болезни или от "длительной и невыносимой" боли.

После голосования парламента законопроект должен быть подписан президентом Португалии Марсело Ребело де Соуз. Ранее он заявил, что будет учитывать решение законодательного органа.

Напомним, в конце прошлого года нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект о легализации эвтаназии.

Ранее на референдуме в Новой Зеландии поддержали легализацию эвтаназии. В этой стране она будет разрешена неизлечимо больным, живущим с болезнью не менее шести месяцев. Эвтаназию должны одобрить минимум два врача.

До этого сообщалось, что в Нидерландах планируют легализовать детскую эвтаназию.

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