В порту Южный хранится 10 тысяч тонн селитры

Фото: Южный порт (dumskaya.net)

Однако, все безопастно

В потру Южный хранится 9,6 тысяч тонн аммиачной селитры. Это подтвердили в Администрации морских портов Украины.

Об этом сообщает издание "Думская".

Однако, по данным портовиков, опасность представляет лишь перевалка селитры навалом.

"Аммиачная селитра расфасована в биг-беги. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических условий", - заявили в ведомстве.

Напомним, на территории Николаевского морского порта хранилась аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году, ее вывоз был завершен в начале 2019 года.

Ранее сообщалось, что взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ на одном из складов, где находилось 2700 тонн конфискованной селитры; как оказалось, селитра была конфискована 2014 года у российского бизнесмена.

Отметим, в Бейруте власти задержали 16 сотрудников порта в ходе расследования возможных причин взрыва.