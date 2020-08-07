ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У порту Південний зберігається 10 тисяч тонн селітри

Одеса, П'ятниця 07 серпня 2020 11:04
У порту Південний зберігається 10 тисяч тонн селітри
Фото: Південний порт (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

Однак, все безпечно

У потру Південний зберігається 9,6 тисяч тонн аміачної селітри. Це підтвердили в Адміністрації морських портів України.

Про це повідомляє видання "Думська".

Проте, за даними портовиків, небезпеку становить лише перевалка селітри навалом.

"Аміачна селітра розфасована в біг-беги. В такому разі вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних умов", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, на території Миколаївського морського порту зберігалася аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році, її вивезення було завершено на початку 2019 року.

Раніше повідомлялося, що вибух у порту Бейрута стався під час зварювальних робіт на одному зі складів, де знаходилося 2700 тонн конфіскованої селітри; як виявилося, селітра була конфіскована 2014 року в російського бізнесмена.

Зазначимо, у Бейруті влада затримала 16 співробітників порту в ході розслідування можливих причин вибуху.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України портБейрут
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся