У порту Туапсе задимлення після вибухів. У мережі пишуть про можливе ураження корабля

У мережі публікували кадри порту Туапсе Краснодарського краю. На фото помітно, що на одному з причалів фіксується задимлення.

"Кримський вітер" зазначає, що причал обладнаний кранами для завантаження цивільних суден. Проте 20 листопада супутникові знімки SantinelHub зафіксували, що там пришвартувався корабель довжиною 135 метрів. Це міг бути великий десантний корабель.

"Це відповідає класу російських військових кораблів ВДК ін. 11711 "Іван Грен". Такий ВДК у Чорному морі сьогодні один - "Петро Моргунов" зі складу Північного флоту Росії", - йдеться у повідомленні.

У лютому 2022 року "Петро Моргунов" прибув для посилення Чорноморського флоту Росії. Цей великий десантний корабель майже постійно базувався у порту Новоросійська.

"Петро Моргунов" - один з найновіших кораблів, який увійшов в склад військово-морських сил Росії у січні 2020 року.

t.me/Crimeanwind