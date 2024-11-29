В порту Туапсе задымление после взрывов. В сети пишут о возможном поражении корабля

В сети публиковали кадры порта Туапсе Краснодарского края. На фото видно, что на одном из причалов фиксируется задымление.

"Крымский ветер" отмечает, что причал оборудован кранами для погрузки гражданских судов. Однако 20 ноября спутниковые снимки SantinelHub зафиксировали, что там пришвартовался корабль длинной 135 метров. Это мог быть большой десантный корабль.

"Это соответствует классу русских военных кораблей БДК пр. 11711 "Иван Грен". Такой БДК в Черном море сейчас один - "Петр Моргунов" из состава Северного флота РФ", - говорится в сообщении.

В феврале 2022 года "Петр Моргунов" прибыл для усиления Черноморского флота России. Этот большой десантный корабль практически постоянно базировался в порту Новороссийска.

"Петр Моргунов" - один из новейших кораблей, вошедший в состав военно-морских сил России в январе 2020 года.

t.me/Crimeanwind