З порту на Сардинії зникла підсанкційна яхта російського олігарха, - The Guardian

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Судно вартістю від 700 тисяч до 1 млн євро було пришвартовано в порту Ольбії та заарештовано у березні, коли Дмитра Мазепіна було включено до європейського санкційного списку через російське вторгнення в Україну.

Яхта залишалася у порту до червня, проте зникла за кілька годин до того, як офіційно підтверджено, що вона належить олігарху.

"Мазепін знав, що він був у списку, але зумів максимально використати час, протягом якого ми працювали, щоб встановити, що човен належить йому, оскільки нам потрібно було розслідувати ланцюжок володіння", - розповіло джерело у відділі фінансової поліції Сардинії.

Він додав, що правоохоронці перебували у процесі підтвердження права власності судна, коли воно зникло.

Як з'ясувала поліція, Мазепін найняв іноземну компанію, яка, у свою чергу, зайнялася перевезенням яхти з Італії. За даними розслідування, після зникнення яхта зробила зупинку в маленькому порту Бісерта в Тунісі, але її місцезнаходження невідоме.

У поліції також зазначили, що через незаконне виведення яхти Мазепін і компанія, яка брала участь у перевезенні судна, будуть оштрафовані на суму до 500 000 євро.