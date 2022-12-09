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Из порта на Сардинии исчезла подсанкционная яхта российского олигарха, - The Guardian

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Пятница 09 декабря 2022 11:02
Из порта на Сардинии исчезла подсанкционная яхта российского олигарха, - The Guardian Фото: российский олигарх Дмитрий Мазепин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Роскошная 22-метровая яхта, принадлежащая российскому олигарху Дмитрию Мазепину, загадочным образом исчезла из порта на Сардинии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Судно стоимостью от 700 тысяч до 1 млн евро было пришвартовано в порту Ольбии и арестовано в марте, когда Дмитрий Мазепин был включен в европейский санкционный список из-за российского вторжения в Украину.

Яхта оставалась в порту до июня, однако исчезла за несколько часов до того, как было официально подтверждено, что она принадлежит олигарху.

"Мазепин знал, что он был в списке, но сумел максимально использовать время, в течение которого мы работали, чтобы установить, что лодка принадлежит ему, поскольку нам нужно было расследовать цепочку владения", - рассказал источник в отделе финансовой полиции Сардинии.

Он добавил, что правоохранители находились в процессе подтверждения права собственность судна, когда оно исчезло.

Как выяснила полиция, Мазепин нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь занялась перевозкой яхты из Италии. По данным расследования, после исчезновения яхта сделала остановку в маленьком порту Бисерта в Тунисе, но ее текущее местонахождение неизвестно.

В полиции также отметили, что из-за незаконного вывода яхты Мазепин и компания, участвовавшая в перевозке судна, будут оштрафованы на сумму до 500 000 евро.

Напомним, на днях сообщалось, что британская полиция арестовала российского бизнесмена в своем лондонском доме. В рамках операции задержаны еще два человека, имена никого из них не называются. Их подозревают в отмывании денег.

Кроме того, мы писали, что суд Нидерландов принял сторону сквотеров, которые захватили особняк находящегося под санкциями российского олигарха.

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