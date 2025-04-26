У порту на півдні Ірану вибух зніс офісну будівлю: що відомо

Нагадаємо,що в Ірані 21 березня, вдень стався землетрус. Його зафіксували в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні.

Як зазначили в сейсмологічному центрі, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин, близько 13:00, було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.

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