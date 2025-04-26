У порту на півдні Ірану вибух зніс офісну будівлю: що відомо

У порту на півдні Ірану стався потужний вибух. Зруйновано офісну будівлю, постраждали автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim.
У порту Шахід Раджаї в Ірані вибухнув паливний бак, повідомляють ЗМІ.
За попередньою інформацією, епіцентром вибуху стала адміністративна будівля біля пірсу.
Хвиля вибуху була настільки потужною, що зруйнувала офісну будівлю та пошкодила десятки автомобілів. Роботу порту тимчасово призупинено для ліквідації наслідків.
Місцеві джерела Tasnim повідомляють про можливих постраждалих серед співробітників порту, однак офіційного підтвердження кількості поранених чи загиблих наразі немає.
За словами очевидців, ситуація в порту залишається критичною, багато працівників перебувають у шоковому стані.
Рятувальні підрозділи продовжують роботи на місці вибуху, намагаючись взяти ситуацію під контроль і мінімізувати наслідки інциденту.
Нагадаємо,що в Ірані 21 березня, вдень стався землетрус. Його зафіксували в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні.
Як зазначили в сейсмологічному центрі, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин, близько 13:00, було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.
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