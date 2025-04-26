В порту на юге Ирана взрыв снес офисное здание: что известно

Напомним, что в Иране 21 марта, днем произошло землетрясение. Его зафиксировали в районе ядерного объекта, который является главным местом обогащения урана в стране.

Как отметили в сейсмологическом центре, землетрясение магнитудой 5,0 произошло недалеко от города Исфахан в центральной части Ирана. Через несколько часов, около 13:00, был зафиксирован второй толчок магнитудой 4,5.

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