В порту оккупированного Бердянска сильный пожар

В порту Бердянска что-то сильно горит. В городе виднеется облако дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Говорят, дух острова "Змеебаевка" достался временно оккупированному Бердянску", - пишет Братчук.

Как отмечает пресс-секретарь Одесской ОВА, подробности уточняются.

Обновлено от 18:00

Как сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов, горели бочки с моторным маслом на одном из причалов. Пожар уже потушен, пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за сварочных работ, которые проводились неподалеку.