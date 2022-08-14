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В порту окупованого Бердянська сильна пожежа

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Неділя 14 серпня 2022 16:58
В порту окупованого Бердянська сильна пожежа Фото: в порту окупованого Бердянська сильна пожежа (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Сергій Пишкін

В порту Бердянська щось сильно горить. В місті видніється хмара диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Кажуть, дух острова "Змієбаївка" дістався тимчасово окупованого Бердянська", - пише Братчук.

Як відзначає речник Одеської ОВА, подробиці уточнюються.

Оновлено від 18:00

Як повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, горіли бочки з моторним маслом на одному з причалів. Пожежу вже загашено, постраждалих немає.

За попередніми даними, пожежа могла статися через зварювальні роботи, які проводилися неподалік.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно біля окупованого Бердянська прогримів потужний вибух.

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Бердянськ Запорожская область
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