UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У порту в Одеській області тонула румунська баржа із зерном: її врятували

Фото: у порту в Одеській області тонула румунська баржа із зерном (t.me/suspilneodesa)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі 3 лютого у Ренійському порту в Одеській області тонула баржа із зерном, яка належить румунській компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як повідомляється, баржа перевозила 860 тонн зерна.

За інформацією румунських журналістів, п'ять членів екіпажу не травмувалися. Баржу також вдалось врятувати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Східнокитайському морі в районі безлюдного японського острова Дандзе (префектура Нагасакі) затонуло вантажне судно під гонконзьким прапором. На борту були 22 особи - громадяни Китаю та М'янми.

Також раніше ми писали, що під час шторму в Сіамській затоці затонув корвет Королівських військово-морських сил Таїланду "Sukhothai".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесапорт