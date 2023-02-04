У порту в Одеській області тонула румунська баржа із зерном: її врятували

Вночі 3 лютого у Ренійському порту в Одеській області тонула баржа із зерном, яка належить румунській компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

За інформацією румунських журналістів, п'ять членів екіпажу не травмувалися. Баржу також вдалось врятувати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Східнокитайському морі в районі безлюдного японського острова Дандзе (префектура Нагасакі) затонуло вантажне судно під гонконзьким прапором. На борту були 22 особи - громадяни Китаю та М'янми.

Також раніше ми писали, що під час шторму в Сіамській затоці затонув корвет Королівських військово-морських сил Таїланду "Sukhothai".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.