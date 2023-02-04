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У порту в Одеській області тонула румунська баржа із зерном: її врятували

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Одеська область, Субота 04 лютого 2023 22:10
У порту в Одеській області тонула румунська баржа із зерном: її врятували Фото: у порту в Одеській області тонула румунська баржа із зерном (t.me/suspilneodesa)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі 3 лютого у Ренійському порту в Одеській області тонула баржа із зерном, яка належить румунській компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як повідомляється, баржа перевозила 860 тонн зерна.

За інформацією румунських журналістів, п'ять членів екіпажу не травмувалися. Баржу також вдалось врятувати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Східнокитайському морі в районі безлюдного японського острова Дандзе (префектура Нагасакі) затонуло вантажне судно під гонконзьким прапором. На борту були 22 особи - громадяни Китаю та М'янми.

Також раніше ми писали, що під час шторму в Сіамській затоці затонув корвет Королівських військово-морських сил Таїланду "Sukhothai".

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