У порту в Одеській області тонула румунська баржа із зерном: її врятували
Вночі 3 лютого у Ренійському порту в Одеській області тонула баржа із зерном, яка належить румунській компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як повідомляється, баржа перевозила 860 тонн зерна.
За інформацією румунських журналістів, п'ять членів екіпажу не травмувалися. Баржу також вдалось врятувати.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Східнокитайському морі в районі безлюдного японського острова Дандзе (префектура Нагасакі) затонуло вантажне судно під гонконзьким прапором. На борту були 22 особи - громадяни Китаю та М'янми.
Також раніше ми писали, що під час шторму в Сіамській затоці затонув корвет Королівських військово-морських сил Таїланду "Sukhothai".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.