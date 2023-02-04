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В порту в Одесской области тонула румынская баржа с зерном: ее спасли

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Одесская область, Суббота 04 февраля 2023 22:10
В порту в Одесской области тонула румынская баржа с зерном: ее спасли Фото: в порту в Одесской области тонула румынская баржа с зерном (t.me/suspilneodesa)
Автор: Татьяна Степанова

Ночью 3 февраля в Ренийском порту в Одесской области тонула баржа с зерном, принадлежащая румынской компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщается, баржа перевозила 860 тонн зерна.

По информации румынских журналистов, пять членов экипажа не травмировались. Баржу тоже удалось спасти.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Восточнокитайском море в районе безлюдного японского острова Дандзе (префектура Нагасаки) затонуло грузовое судно под гонконгским флагом. На борту находились 22 человека - граждане Китая и Мьянмы.

Также ранее мы писали, что во время шторма в Сиамском заливе из атону корвет Королевских военно-морских сил Таиланда "Sukhothai".

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