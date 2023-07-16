Из порта Одессы вышло последнее судно в преддверии окончания "зернового соглашения", - Reuters

Последнее судно, совершившее рейс в рамках "зернового соглашения", покинуло порт Одессы рано утром в воскресенье, до истечения срока, установленного для продления соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Россия не соглашается регистрировать новые суда с 27 июня, и срок действия инициативы истекает в понедельник,17 июля, если Москва не согласится ее продлить.

В пятницу представитель ООН заявил, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш ожидает ответа от российского диктатора Владимира Путина на предложение о продлении "зерновой сделки".

В субботу Путин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства по устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений еще не выполнены.

Россия неоднократно угрожала выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года после вторжения Москвы в Украину.

"Зерновая сделка"

С начала полномасштабной войны России против Украины страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Москвой портов в Черном море. Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с Россией и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.

Однако в последние месяцы представители Кремля активно заявляют об отказе продлевать "зерновое соглашение" после 17 июля. Так, Песков говорил, что "у "зернового соглашения" нет шансов".

Кроме того, Financial Times сообщало, что ЕС может снять санкции с российского банка для продления соглашения.

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