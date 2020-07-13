В порту Николаева произошла утечка растительного масла

Фото: порт Николаева (portnikolaev.com)

Для ликвидации аварии были оперативно установлены боновые заграждения

Вчера, 12 июля, в морском порту Николаева произошел разлив масла во время грузовых работ частным портовым оператором. Для ликвидации аварии были оперативно установлены боновые заграждения.

Об этом сообщает администрация Николаевского морского порта.

Как сообщается, разлив произошел накануне в 16:30 на причале №3 Николаевского филиала ГП АМПУ. Однако благодаря оперативно установленным боновым заграждением загрязнение было локализовано, а дальнейший разлив масла по акватории остановлен.

Также сообщается, что в работу было запущено специализированное судно МНМС-101, благодаря чему от растительного масла очищено 400 кв. м акватории. Кроме того, в месте загрязнения были отобраны пробы воды для определения влияния разлива масла на окружающую природную среду.

Напомним, в Одессе 21 июня произошел разлив топлива из затонувшего в прошлом году танкера Delfi.

Также вблизи танкера Delfi обнаружили загрязнения воды и воздуха.