ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У порту Миколаєва стався витік рослинної олії

Миколаїв, Понеділок 13 липня 2020 14:25
У порту Миколаєва стався витік рослинної олії
Фото: порт Миколаєва (portnikolaev.com)
Автор: Андрій Козловський

Для ліквідації аварії були оперативно встановлені бонові загородження

Вчора, 12 липня, у морському порту Миколаєва стався розлив олії під час вантажних робіт приватним портовим оператором. Для ліквідації аварії були оперативно встановлені бонові загородження.

Про це повідомляє адміністрація Миколаївського морського порту.

Як повідомляється, розлив трапився напередодні о 16:30 на причалі №3 Миколаївської філії ДП АМПУ. Однак завдяки оперативно встановленим боновим загородженням забруднення було локалізовано, а подальший розлив олії по акваторії зупинений.

Також повідомляється, що у роботу було запущено спеціалізоване судно МНМС-101, завдяки чому від рослинної олії очищено 400 кв. м акваторії. Крім того, в місці забруднення були відібрані проби води для визначення впливу розливу олії на навколишнє природне середовище.

Нагадаємо, в Одесі 21 червня стався розлив пального з затонулого минулого року танкера Delfi.

Також поблизу танкера Delfi виявили забруднення води та повітря.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Миколаївпорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся