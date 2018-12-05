В порту Гамбурга построят Hyperloop для перевозки контейнеров

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Сроки завершения строительства пока не называют

В порту Гамбурга (Германия) построят высокоскоростную транспортную систему Hyperloop для перевозки морских грузовых контейнеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, для того, чтобы реализовать проект, логистический концерн Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) основал совместное предприятие с американской исследовательской компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT).

"HHLA ставит перед собой задачу с помощью транспортной системы Hyperloop способствовать развитию эффективных решений в сфере логистического мобильности в Германии", - заявила председатель правления немецкой компании Ангела Тицрат.

Она также отметила, что такой шаг поможет разгрузить транспортную инфраструктуру порта и более эффективно использовать возможности терминалов.

Рассчитывают, что с помощью новой системы контейнеры можно будет перевозить со скоростью свыше 1000 км в час. Точные сроки завершения строительства пока не называются.

Напомним, компания Илона Маска The Boring Company закончила прокладке подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. Планируется, что тоннель будет использоваться для курсирования скоростных електроавтобусов, вакуумных поездов и отдельных пассажирских капсул.

Ранее РБК-Украина сообщало, что первый вакуумный тоннель для скоростного перемещения Hyperloop запустят 10 декабря 2018 году в Хоторне (Калифорния).